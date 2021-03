Zyrtari i LDK-së i reagon Serwerit për Ambasadën në Jerusalem

Profesori universitar, Muhamet Hamiti, i ka reaguar profesorit amerikan të Universitetit John Hopkins, Daniel Serwer, lidhur me deklarimet për çështjen e vendosjes së ambasadës së Kosovës në Jerusalem të Izraelit.

Hamiti, me anë të ‘Facebook’-ut, ka thënë se Serwer duhet të jetë në dijeni se vendi mikpritës e cakton vetë ku të vendosej ambasada e shtetit mik, me të cilin ka përcaktuar marrëdhënie diplomatike.

“Sa i përket ambasadës, kjo i takon Kosovës se ku dëshiron ta vendosë. Punë të lehtë e paska bërë ky! Në të vërtetë, vendi mikpritës e cakton kryeqytetin e vet dhe, rrjedhimisht, vendin ku do të vendosen ambasadat e vendeve mike, me të cilat ka vendosur marrëdhënie diplomatike. Kaq do të duhej të dinte edhe Daniel Serwer”, thuhet në shkrimin e tij.

Njohësi i çështjeve të Ballkanit Perëndimor, ka thënë se prioritare për Kosovën është njohja diplomatike e Izraelit.