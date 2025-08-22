Zyrtari i lartë gjerman viziton sot Kosovën

Sekretari Parlamentar i Shtetit Gjerman pranë Ministrit Federal për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, Johann Saathoff, po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë. Gjatë qëndrimit të tij, Saathoff do të vizitojë Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit në Prizren (ITP), një nga qendrat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik dhe inovativ në vend. Sipas agjendës së paralajmëruar,…

22/08/2025 10:10

Sekretari Parlamentar i Shtetit Gjerman pranë Ministrit Federal për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, Johann Saathoff, po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë.

Sipas agjendës së paralajmëruar, në orën 14:30, e viziton Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit, ndërsa në orën 15:30 do të mbaj konferencë për shtyp.

