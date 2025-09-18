Zyrtari i KEDS-it dyshohet për marrje ryshfeti në Gjilan
Një zyrtar i KEDS-it po dyshohet për marrje ryshfeti në fshatin Cerrnicë të Gjilanit.
Sipas raportit të policisë, thuhet se ankuesi mashkull kosovar ka informuar se i kishte dhënë para për të kryer shërbim të pagesës të dyshuarit mashkull kosovar, zyrtar i KEDS-it.
Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.
“Fsh. Cerrnicë, Gjilan 17.09.2025-14:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka informuar se i kishte dhënë para për të kryer shërbim të pagesës të dyshuarit mashkull kosovar, zyrtar i KEDS-it. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë.