Zyrtari i KEDS-it dyshohet për marrje ryshfeti në Gjilan

Një zyrtar i KEDS-it po dyshohet për marrje ryshfeti në fshatin Cerrnicë të Gjilanit. Sipas raportit të policisë, thuhet se ankuesi mashkull kosovar ka informuar se i kishte dhënë para për të kryer shërbim të pagesës të dyshuarit mashkull kosovar, zyrtar i KEDS-it. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë…

18/09/2025 09:33

Një zyrtar i KEDS-it po dyshohet për marrje ryshfeti në fshatin Cerrnicë të Gjilanit.

Sipas raportit të policisë, thuhet se ankuesi mashkull kosovar ka informuar se i kishte dhënë para për të kryer shërbim të pagesës të dyshuarit mashkull kosovar, zyrtar i KEDS-it.

Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.

“Fsh. Cerrnicë, Gjilan 17.09.2025-14:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka informuar se i kishte dhënë para për të kryer shërbim të pagesës të dyshuarit mashkull kosovar, zyrtar i KEDS-it. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë.

