Zyrtari britanik i thur lavde Kosovës pas vizitës: Vend emocionues, me mundësi te veçanta

Barton, përmes një video mesazhi, ka thënë se ai mund ta ndjejë dinamizmin e Kosovës, duke shtuar se kudo që ka shkuar ka parë provat e bizneseve që po bëhen, shkruan lajmi.net.

“Mirë se vini në Prishtinë, që është kryeqyteti i Kosovës, ku kam pritur një mirëseardhje shumë të ngrohtë, nga autoritetet kosovare, bizneset kosovare dhe bizneset e Mbretërisë së Bashkuar që investojnë në vend, dhe është një vend shumë emocionues. Unë mund ta ndiej dinamizmin e vendit, është një vend i ri që ka pavarësinë e tij pak më shumë se 14 vjet më parë dhe kudo që shikoj, mund të shoh provat e ndërtimeve të reja dhe shumë biznese që po bëhen”.

Ai po ashtu ka thënë se, mundësitë në fushat e minierave në aspektin e energjisë, infrastrukturës por edhe në aspektin profesional janë të mëdha.

“Tani arsyet gjithashtu për të qenë shumë i emocionuar janë edhe për mundësitë këtu, mundësitë e veçanta në fushat e minierave, në aspektin e energjisë së rinovueshme, në aspektin e infrastrukturës, në aspektin e shërbimeve financiare dhe profesionale, të gjitha fushat ku Britania e Madhe ka shumë për të ofruar”, ka thënë Barton. /Lajmi.net/

This week Chris Barton, the 🇬🇧 Trade Commissioner for Europe visited 🇽🇰 for the first time, watch the video below to hear his impressions. pic.twitter.com/2qAVgjNCru

— UK in Kosovo 🇬🇧 (@UKinKosovo) June 10, 2022