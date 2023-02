Zyrtari amerikan, Ned Price tregon se çfarë përfiton Kosova dhe Serbia nëse arrijnë një marrëveshje

Sekretari amerikan, Anthony Blinken i ka dërguar së fundi i ka dërguar një letër presidentit serb, Aleksandar Vuciq.

Me këtë rast, Blinken ndër të tjerash ka deklaruar se zyrtarët shtetërorë të Kosovës dhe Serbisë duhet të bëjnë kompromise të vështira, por prej të cilave populli do të ketë përfitime të mëdha.

“Jam i bindur se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të sjellë siguri dhe prosperitet për Serbinë dhe të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht, liderët serbë dhe kosovarë do të bëjnë kompromise të vështira për t’i arritur këto qëllime, por shpërblimet për popullin serb – dhe gjithë rajonin – do të jenë të mëdha”, ka thënë Blinken.

Në lidhje me këtë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Ned Price, ka specifikuar se për çfarë shpërblimesh kishte në mendje Blinken.

“Siç e dini, Sekretari është kyçur personalisht në shumë prej këtyre çështjeve në rajon. Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë kanë tërhequr vëmendjen e tij të plotë”, theksoi ai.

Sipas Price, me arritjen e marrëveshjes ka mundësi që shqiptarët dhe serbët ta bëjnë Ballkanin Perëndimor më të qëndrueshëm, më të sigurt, duke ndërtuar po ashtu edhe rrugë dhe ura ndërmjet komuniteteve në rajon.

“Kjo është ajo që ne duam të bëjmë në këtë rast. Kjo është ajo që ne vërtet duam të bëjmë me diplomacinë tonë në të gjithë rajonin – për të nxitur më shumë ndërlidhje dhe nëpërmjet këtyre ndërlidhjeje, të ndërtojmë mirëkuptim, partneritet, siguri, stabilitet dhe prosperitet”, deklaroi Price.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundi kanë deklaruar se përkrahin planin e hartuar franko-gjerman, i cili sheh normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

Ndër të tjerash SHBA-të vazhdimisht kanë kërkuar nga Kosova formimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe./Lajmi.net/