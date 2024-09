Zyrtarëve shtetërorë nuk i ekzekutohen pagat, nuk dihet as se kur do t’u dalin në xhirollogari Mjekët, mësuesit, zjarrfikësit, policët, zyrtarët administrativë e të gjithë ata që paguhen nga Ministria e Financave e Republikës së Kosovës nuk i kanë pranuar sot pagat dhe ende nuk dihet se kur do iu ekzekutohen ato. E gjithë kjo ka ndodhur pasi ka skaduar mandati edhe i ushtruesit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të…