Zyrtarët e SHBA-ve kërkojnë të jenë prezent në seancat e Gjykatës Speciale
Përfaqësues të Qeverisë së SHBA-ve do të jenë prezent në seancat e radhës të Gjykatës Speciale që nisin nga 15 shtatori, kur edhe mbrojtja do të fillojë me paraqitjen e provave dhe dëshmitarëve të tyre.
Më 18 gusht, avokatët e ish-presidentit Hashim Thaçi kanë marrë miratimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për deklaratën dhe dëshminë e dëshmitarit të koduar me shifrën “1DW-003”. Për Trupin Gjykues identiteti i këtij personi është zbuluar, mirëpo ende jo për publikun.
Zyrtarët amerikanë megjithatë kanë përcaktuar disa kushte nën të cilat ky person mund të dëshmojë, e një nga ta është prezenca e tyre gjatë marrjes në pyetje në seancë.
“Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vendosjen e një sërë kushtesh sipas Rregullit 107 për dëshminë e 1DW-003, duke përfshirë që fusha e pyetjeve të drejtpërdrejta të kufizohet në temat e përcaktuara; fusha e pyetjeve të kryqëzuara të kufizohet në fushën e pyetjeve të drejtpërdrejta. Në çështjet që lidhen me besueshmërinë e dëshmitarit; dëshmitari mund të refuzojë të përgjigjet pyetjeve për arsye konfidencialiteti; dhe përfaqësuesit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara janë të autorizuar të jenë të pranishëm gjatë dëshmisë. Një kërkesë zyrtare për këto masa do të paraqitet sa më shpejt të jetë e mundur”, thuhet në shkresën e avokatit Luka Misetiç, raporton Vox Kosova.
Mbrojtja e Thaçit tha se është në kontakt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu edhe për katër dëshmitarë të tjerë.
“Në kohën e paraqitjes së këtij dokumenti, Mbrojtja ende po pret miratimin sipas Rregullit 107 për katër dëshmitarë. Mbrojtja konfirmon se miratimi është në pritje për 1DW-007 dhe 1DW-008, për të cilët po vazhdojnë diskutimet me Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë që është marrë miratimi nga Shtetet e Bashkuara për W04174. Mbrojtja ende po përpiqet të zgjidhë çështjet e miratimit me (redaktuar). Diskutimet po vazhdojnë me të dy, (redaktuar) të Shteteve të Bashkuara lidhur me nevojën për miratimin e 1DW-010”, theksohet tutje në raportin e avokatit kroat.
Në media është raportuar se në karrigen e dëshmitarëve në Hagë kanë pranuar të ulën: Ish Komandanti i NATO-s, Wesley Clark, ish-Kryeadministratori i UNMIK-ut, Bernard Kouchner, ish-Shefi i Misionit Vëzhgues në Kosovë, William Walker, si dhe zyrtarë të tjerë ndërkombëtarë.
Në gjykatore do të jenë dëshmitarë të thirrur nga ekipet e Jakup Krasniqit dhe Hashim Thaçit, kurse Kadri Veseli e Rexhep Selimi nuk kanë paraqitur asnjë emër.