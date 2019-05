ZYRTARE: Zhdrella vazhdon me KF Llapin

Skuadra nga Podujeva gjatë ditës së sotme (e premte) është treguar shumë aktive, duke vazhduar kontratat me tre lojtarë, dhe duke konfirmuar një transferim nga Maqedonia e Veriut.

Pas transferimin të Emran Ramadanit, dhe vazhdimit të kontratës me Bujar Idrizin dhe Benjamin Eminin, është tani Mentor Zhdrella që është konfirmuar te KF Llapi për sezonin tjetër.

Njoftimi i KF Llapit:

ZYRTARE: Mentor Zhdrella vazhdon kontratën edhe për një vit me Llapin

Super-mesfushori kyç i skuadrës Mentor Zhdrella do jetë pjesë e Llapit edhe në edicionin e ri 2019/20.

Mentor Zhdrella i cili sezonin paraprak shënoi 7 gola dhe asistoi 12 herë do i qëndroj klubit besnik dhe do i mbroj ngjyrat e klubit të vendlindjes me shumë krenari.

/Lajmi.net/