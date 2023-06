Zyrtare: Yaya Toure largohet nga Tottenham, bëhet asistent në ekipin belg

Toure i cili ishte pjesë e Tottenham Hotspur në grupmoshat e reja si trajner, tani është asistent i Carl Hoefkens, shkruan Lajmi.net

40-vjeçari është i licencuar me UEFA A dhe ëndrra e tij është që një ditë të bëhet trajner i Manchester Cityt.

Madje këtë e kishte thënë edhe para disa dite, ku në rast të largimit të Pep Guardiolas, afrikani shpreson që të ulet në stolin e klubit nga “Etihad”.

Toure si asistent ka qenë edhe në dy skuadrat tjera, si Akhmat Grozny dhe Olimpik Donetsk./Lajmi.net/

🇨🇮✍️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Yaya Touré is the new assistant manager of Belgian side, Standard Liège.

He will coach at the club alongside Carl Hoefkens. pic.twitter.com/HZz7fjr1gX

— EuroFoot (@eurofootcom) June 20, 2023