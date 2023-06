Zyrtare: Valon Hamdiu ndërron skuadër në Zvicër Futbollisti kosovar, Valon Hamdiu është bërë me skuadër të re pasi i skadoi kontrata me ekipin e Schaffhausen. Mesfushori ka firmosur me ekipin tjetër nga Zvicra, Stade-Lausanne si “lojtar i lirë”, shkruan Lajmi.net 25-vjeçari sezonin e kaluar me ekipin e Schaffhausen zhvilloi 29 ndeshje, shënoi dy gola dhe bëri dy asiste. Kujtojmë që Hamdiu ishte…