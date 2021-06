ZYRTARE: Uruguaji publikon listën e futbollistëve të ftuar për “Copa America”

Kombëtarja e Uruguajit, ka publikuar listën prej 26 futbollistëve me të cilët do të garojë në “Kupën e Amerikës”, raporton lajmi.net.

“Copa America” fillon më 13 Qershor, Uruguaji është në grup me: Argjentinën, Kilin, Bolivin dhe Paraguajin.

Uruguaji synon trofeun e këtij kompeticioni, me futbollistë me përvojë në radhët e tyre si Suarez, Cavani, Godin etj. /Lajmi.net/

OFFICIAL: Uruguay have released their squad for the 2021 Copa America. 🇺🇾 pic.twitter.com/F8JoUVOjUe

