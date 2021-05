ZYRTARE: UEFA konfirmon masat ndëshkuese për klubet e Superligës

UEFA ka njoftuar se nëntë nga 12 klubet e ashtuquajtura të Superligës Evropiane kanë marrë obligime ndaj UEFA-së, transmeton lajmi.net.

Shtëpia evropiane e futbollit ka nënshkruar një dokument të reintegrimit dhe pjesëmarrjes në kompeticionet e UEFA-së nga nëntë klubet.

Ata nëntë klube kanë pranuar që projekti i Superligës ishte një gabim dhe u kërkojnë falje tifozëve, shoqatave kombëtare, ligave kombëtare, klubeve evropiane dhe UEFA-së.

Ato kanë konfirmuar se projekti nuk do të kishte shkuar përpara pa miratimin e UEFA-së dhe rregulloreve të tyre.

Nëntë klubet do të ndëshkohen me 5% të të ardhurave të tyre nga sezoni i tanishëm dhe paratë do të shkojnë si investime për përmirësimin e infrastrukturës futbollistike në Evropë.

Edhe presidenti i UEFA-së, Alexander Ceferin foli për negociatat dhe mundësinë e ndëshkimit.

“Unë thashë në Kongresin e UEFA-së gati dy javë më parë se duhet një organizatë e fortë për të pranuar se ka bërë një gabim sidomos kur në ditët moderne ekziston gjyqi i mediave sociale. Këto klube sot e kanë bërë pikërisht atë”, tha ai.

“Duke pranuar zotimet dhe gatishmërinë e tyre për të rikuperuar shqetësimin që kanë shkaktuar, UEFA dëshiron ta vendosë këtë kapitull pas tij dhe të ecë përpara në një frymë pozitive”, shtoi ai.

“Masat e ndëshkimit të publikuara nuk do të arkëtohen nga UEFA, por do të shkojnë në të mirë të komuniteteve lokale dhe përmirësimit të infrastrukturës në klubet evropiane”, tha Ceferin.

“Këto klube i kuptuan gabimet e tyre shpejt dhe kanë ndërmarrë veprime për të demonstruar angazhimin e tyre në futbollin evropian. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për klubet që mbeten të përfshira në të ashtuquajturën ‘Super League’ dhe UEFA do të merret me ato klube veçmas”, përfundoi Alexander Ceferin./Lajmi.net/

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.

The matter of the other clubs involved in the so-called “Super League” will be referred to UEFA disciplinary bodies.

