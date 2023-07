Zyrtare: Trajneri kosovar i volejbollit nënshkruan me ekipin nga Hungaria Trajneri i njohur kosovar, Edon Ibrahimi do ta vazhdoj karrierën e tij në Hungari. Ai është emëruar trajner i skaudrës Piranhas në volejboll, shkruan Lajmi.net Ibrahimi në sezonin e kaluar ishte trajner te ekipi i Veszpremit në Hungari dhe duket se i ka pëlqyer ambienti atje, prandaj ka nënshkruar me një tjetër ekipt nga Hungaria.…