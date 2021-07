ZYRTARE: Townsend transferohet tek Everton

Skuadra angleze, Everton ka kompletuar transferimin e Andros Townsend, shkruan lajmi.net.

Townsend erdhi tek “The Toffies” me parametër zero, pasi kontrata e tij me Crystal Palace përfundoi në qershor.

Ai ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2023 me klubin nga Liverpooli. Kjo është hera e dytë e Townsend që ka punuar me menaxherin e ri të Evertonit, Rafa Benitez gjatë kohës së tij kur ishte në Newcastle United./Lajmi.net/