ZYRTARE: Tifozët do jenë të pranishëm në Final 8 të Kupës së Kosovës

Organizatori i Final 8, KB Ylli ka njoftuar se ndeshjet në kuadër të turneut do të mbahen në prani të tifozëve.

Pas përpjekjeve të shumta, Ylli në bashkpunim me Federatën e basketbollit të Kosovës, kanë njoftuar që ndeshjet që do te mbahen në kuadër të Final 8 të Kupës së Kosovës do të zhvillohen në praninë e tifozëve, transmeton lajmi.net.

Ndeshjet do ti përmbahen rregullave anti-COVID-19, dhe kapaciteti maksimal i tifozëve që do të lejohen të hyjnë në sallë, është rreth 200 persona.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Pas perpjekjekjeve te shumta te Golden Eagle Yllit si organizator ne bashkpunim me Federaten e Basketbollit te Kosoves, ju njoftojme qe ndeshjet e Vllesa&Pagesa Final 8 Kupa e Kosoves ne Basketboll do te jene te pranishem 200 shikues.

Më poshtë mund të shihni postimin e plotë në rrjetin social Facebook, të KB Yllit./Lajmi.net/