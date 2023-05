Zyrtare: Tielemans largohet nga Leicester City, klubet synojnë transferimin e tij si “lojtar i lirë”

Mesfushori i Kombëtares së Belgjikës, Youri Tielemans është larguar përfundimisht nga Leicester City.

Përmes rrjeteve sociale, mesfushori belg e ka bërë të ditur se nuk do të vazhdoj kontratën me skuadrën angleze, e cila ka rënë nga Premier League dhe sezonin e ri do të bëjë gara në Championship, shkruan Lajmi.net

Tani skuadrat e mëdha synojnë transferimin e futbollistit si “lojtar i lirë”.

26-vjeçari te Leicester ishte transferuar në vitin 2019 nga ekipi i Monacos për 45 milionë euro.

Gjatë këtij sezoni, Tielemans ka zhvilluar 31 ndeshje, ka shënuar tre gola dhe ka bërë dy asiste./Lajmi.net/