Zyrtare: Të hënën prezantohet trajner i ri i Kosovës Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) do të organizojë konferencë për media të hënën (22 maj) nga ora 14:00 në “Four Points by Sheraton Prishtina”. Në këtë konferencë do të prezantohet përzgjedhësi i Kosovës, si dhe do të shpalosen detaje nga ndeshjet e Dardanëve në parakualifikimet e Eurobasket 2025, ku jemi në grup me Zvicrën…