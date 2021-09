ZYRTARE: Suspendohet ndeshja Brazil – Argjentinë

Pas shtatë minutave pasi nisi ndeshja, personeli shëndetësorë me policinë ndërprenë ndeshjen për arsye se disa lojtarë të Argjentinës kanë thyer rregullat, transmeton lajmi.net.

Tre futbollistë që luajnë në Premierligë nga Argjentina nuk kanë qëndruar në karantinë për 14 ditë dhe ishin titullarë.

Për këtë arsye, fillimisht u ndërpre takimi, por tani “Conmebol” ka konfirmuar se ndeshja është suspenduar.

“Nga vendimi i arbitrit, takimi i organizuar nga FIFA mes Brazilit dhe Argjentinës në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës është suspenduar”, shkruhet në komunikatë.

Brazil vs Argentina has been suspended by Conmebol. Official. 🚫🇧🇷🇦🇷 #BrazilArgentina pic.twitter.com/DNIoDAWMLS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2021