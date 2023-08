Zyrtare: Skuadra e Premier League largon trajnerin ende pa filluar sezoni

Ashtu siç shkruan në sajtin zyrtar të klubit anglez, trajneri dhe skuadra kanë arritur marrëveshje të përbashkët për ta shkëputur kontratën, shkruan lajmi.net

Spanjolli qëndroi te ekipi anglez vetëm nëntë muaj, ishte nëntori i vitit të kaluar kur ishte ulur në stolin e Wolves.

Ish-trajneri i Bournemouth, Gary O’Neil shihet si zëvendësuesi ideal i trajnerit spanjoll.

Kurse Lopetegui ka shumë mundësi ta vazhdojë karrierën në La Liga. Aty ku me ekipin e Sevilla-s para dy viteve kishte fituar edhe titullin e UEFA Europa League./Lajmi.net/

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Julen Lopetegui has parted ways with Wolves just before the Premier League season starts!

Their first game is against Manchester United in 6 days. pic.twitter.com/wKukUFs7nQ

— EuroFoot (@eurofootcom) August 8, 2023