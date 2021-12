ZYRTARE: Shtyhet ndeshja mes Man Unitedit dhe Brightonit

Premierliga përmes një komunikate zyrtare konfirmoi se kjo përballje nuk do zhvillohet, shkaku i rasteve me COVID-19, transmeton lajmi.net.

“Ndeshja e radhës e Manchester United kundër Brighton & Hove Albion këtë vikend është shtyrë nga bordi i Premierligës sot”, shkroi faqja zyrtare e Premirligës.

Manchester United’s fixture against Brighton & Hove Albion this weekend has been postponed by the #PL Board today

It is the League’s intention to continue its current fixture schedule where safely possible

