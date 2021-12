ZYRTARE: Shtyhet ndeshja Arsenal – Wolves

Skuadra nikoqire përmes një komunikate zyrtare ka konfirmuar që ndeshja nuk zhvillohet, shkaku i rasteve pozitive me COVID-19 te skuadra mysafire, shkruan lajmi.net.

Komunikata e plotë:

“Jemi të zhgënjyer që njoftojmë se ndeshja ndaj Premierligës kundër Wolves të martën me 28 dhjetor është shtyrë shkaku i rasteve pozitive me COVID-19 te Wolves”, shkruhet në komunikatë.

🚨 Our Premier League fixture against Wolves has been postponed 👇#ARSWOL

— Arsenal (@Arsenal) December 26, 2021