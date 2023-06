Zyrtare: Shkëndija transferon ish-kapitenin e Dritës Skuadra nga Tetova e Maqedonisë së Veriut, Shkëndija ka bërë zyrtare transferimin e mbrojtësit nga Gjilani, Ardian Limani. Limani edhe zyrtarisht nga sezoni i ri do të luaj për ekipin e Shkëndjës ku do të punoj me ish-trajnerin e tij te Drita, Ardian Nuhiu, shkruan Lajmi.net 29-vjeçari ndërpreu kontratën me ekipin nga Gjilani, Drita edhe…