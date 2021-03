ZYRTARE: Sheffield konfirmon largimin e Chris Wilder

Sheffield United ka konfirmuar që Chris Wilder është larguar nga klubi me marrëveshje të ndërsjellë në mes palëve, transmeton lajmi.net.

“Të jesh menaxher i Sheffield United ka qenë një eksperiencë e veçantë dhe nuk do ta harroj kurrë. Unë isha i kënaqur që mu dha mundësia përsëri në 2016 dhe isha i kënaqur me suksesin që kemi arritur, si dhe përfundimin më të lartë ndonjëherë në tabelë të Premierligës”, tha Wilder.

“Unë do të doja të falënderoja të gjithë ata që kanë kontribuar në arritjet e klubit gjatë rrugës, duke përfshirë lojtarët, stafin dhe, në veçanti, tifozët”, përfundoi Chris Wilder.

Në fillim të këtij sezoni, Chris Wilder tejkaloi 200 ndeshje të zhvilluara në kampionat në krye të "The Blades", duke u bërë menaxheri i gjashtë i United që arrin këtë gjë.

Sheffield United confirms that Chris Wilder has left the Club by mutual consent.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 13, 2021