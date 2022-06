Zyrtare: Saul Niguez nuk do ta vazhdojë qëndrimin në Chelsea

Mesfushori nuk do të vazhdojë me londinezët pasi i përfundon huazimi më 30 qershor.

Lojtari pati një sezon të komplikuar me lëndime të cilat ia pamundësuan që ta shfaqë potencialin e tij të vërtetë.

Niguez do të rikthehet në Altetico Madrid.

Largimin nga “Stamford Bridge” Niguez e bëri të ditur përmes një postimi në Twitter, në të cilin i falënderoi fansat e lojtarët për mbështetjen. /Lajmi.net/

Hello blues,

I’m writing to take my leave of you. I would like to tell you how I felt during this adventure. Things didn’t start well at all. After a long time at home, changing everything wasn’t easy. (…) pic.twitter.com/HLmfK9BqrD

— Saúl Ñiguez (@saulniguez) June 7, 2022