Zyrtare: Sampdoria e liron nga detyra Marco Giampaolon Marco Giampaolo nuk do të jetë më trajner i Sampdorias. Skuadra e Sampdoria ka marrë vendimin që të ndajë rrugët me trajnerin italian, Marco Giampaolo, përcjell lajmi.net. Sampdoria e ka falënderuar trajnerin për profesionalizmin dhe përkushtimin e tij, gjatë periudhës që punoi me klubin. Shkarkimi i trajnerit vjen pas humbjes së pësuar sot ndaj Monza.…