ZYRTARE: Sami Khedira transferohet te Hertha Berlin

Gjermani u largua nga Juventusi si lojtar i lirë, derisa transferimin e ka konfirmuar Hertha Berlini, transmeton lajmi.net.

Khedira tha se është i lumtur me rikthimin në Bundesligë dhe synon të rikthejë skuadrën në nivelin e duhur.

“Hertha ka bërë gjithçka që të më ndihmojë dhe më ofroi mundësinë për t’u rikthyer në Bundesliga. Jam falënderues dhe nuk mund të pres të dal në fushë”.

“Ndihem mirë në formë fizike dhe do doja të ndihmojë skuadrën me eksperiencën që kam fituar në vitet e fundit dhe të sjellë Herthan të këtë sukses në anën sportive”, tha ai.

Another one on the dotted line ✍️

World Cup winner @SamiKhedira has signed from Juventus! 🤩

All the information 👉https://t.co/WgeO2bblwC#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/RXo0lyd0xD

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) February 1, 2021