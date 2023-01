Zyrtare: Roberto Martinez, trajneri i ri i Portugalisë

Lajmin e ka konfirmuar vetë kombëtarja në faqen e tyre, transmeton lajmi.net.

Martinez do të drejtojë portugezët pasi Fernando Santos u shkarkua nga drejtuesit e kombëtares.

Kujtojmë që spanjolli më parë ka udhëhequr Belgjikën, por pasi në Botëror nuk arritën të kalojnë grupet ai dha dorëheqje.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell njoftimin zyrtar të Portugalisë./Lajmi.net/

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira

A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023