Zyrtare: Rapid Bukureshti prezanton transferimin e Drilon Hazrollajt Rapidi i Bukureshtit e ka prezantuar transferimin e sulmuesit kosovar, Drilon Hazrollaj. Futbollisti deri më tash i Malishevës, do ta vazhdojë karrierën në Rumani. Hazrollaj do ta përfundojë këtë edicion me skuadrën kosovare dhe më pas do të fillojë aventurën tek skuadra e re.