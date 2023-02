Zyrtare: Raphael Varane njofton tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar

Raphael Varane ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli ndërkombëtar pasi ka realizuar 93 paraqitje dhe ka fituar Kupën e Botës me Francën.

Qendërmbrojtësi, i cili luan futbollin e tij në klub për gjigantët e Premier Ligës, Manchester United, është vetëm 29 vjeç dhe nuk do mbrojë më ngjyrat e ‘Gjelave’.

Ai, megjithatë, ka qenë pjesë e formimit të kombëtares franceze që nga viti 2013 dhe i ndihmoi ata të fitojnë trofeun e Kupës së Botës në vitin 2018, ishte edhe në fitoren e Ligës së Kombeve të UEFA-s në 2021 dhe arriti një tjetër finale të Kupës së Botës në 2022.

‘Le Parisien’ fillimisht raportoi se Varane po ndjek drejtimin e bashkatdhetarit Hugo Lloris duke u larguar nga skuadra e Francës, transmeton lajmi.net.

Tani është vetë lojtari që ka njoftuar zyrtarisht tërheqjen e tij ndërkombëtare në një postim në ‘Instagram’, ku thuhet:

“Përfaqësimi i vendit tonë të madh për një dekadë ka qenë një nga nderimet më të mëdha të jetës sime. Unë e kam menduar këtë për disa muaj dhe kam vendosur se është koha e duhur. që unë të tërhiqem ndërkombëtarisht. Do të më mungojnë këto momente me ju me siguri, por ka ardhur koha që brezi i ri të marrë drejtimin. Nga zemra, faleminderit.”

Varane bëri debutimin e tij ndërkombëtar kundër Gjeorgjisë në mars 2013 dhe ishte i rregullt për ‘Les Bleus’ gjatë gjithë rrugës deri në fitoren e tyre 4-2 ndaj Kroacisë në finalen e Kupës së Botës 2022. Ai ka qenë një opsion i besueshëm për Didier Deschamps gjatë viteve të fundit, por është gati të fokusohet vetëm në Manchester United./Lajmi.net/