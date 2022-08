Zyrtare: Ramsey i bashkohet skuadrës së Nice Aaron Ramsey do ta vazhdojë karrierën në Ligue 1. Ylli uellsian, Ramsey është transferuar te skuadra e Nice, përcjell lajmi.net. Mesfushori ishte lojtar i lirë, pasi arriti marrëveshje për shkëputjen e kontratës me skuadrën e Juventus. Ramsey tani do të laujë në Ligue 1, ku iu bashkua Nice, si transferim i lirë. Mesfushori ishte në…