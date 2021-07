ZYRTARE: Ramsay bëhet pjesë e stafit teknik të Solskjaer

Stafi teknik i Manchester United ka bërë një ndryshim në kuadër të sezonit të ri 2020/21, transmeton lajmi.net.

Eric Ramsay i është bashkuar stafit teknik të menaxherit, Ole Gunnar Solkjaer.

Ramsay ishte pjesë e Chelseat dhe do të punojë vetëm individualisht me lojtarë duke stërvitur “një me një” dhe do të ketë ndikim në stërvitjen e ndërprerjeve.

Ai ishte i angazhuar tek Chelsea U-23 në stafin e tyre teknik ku pati një periudhë të suksesshme në nxjerrjen e talenteve të “The Blues”.

Lajmin për emërimin e Ramsayt në kuadër të stafit teknik e ka bërë të ditur Manchester United përmes uebfaqes zyrtare./Lajmi.net/