Zyrtare: Raheem Sterling nuk është në dispozicion për ndeshjen ndaj Senegalit Raheem Sterling nuk do të paraqitet ndaj Senegalit. Kombëtarja e Anglisë luan në 1/16-ën e finales pa shërbimet e yllit të Chelsea, Raheem Sterling, përcjell lajmi.net. Siç konfirmon federata angleze, Streling është duke u përballur me një problem familjar, përcjell lajmi.net. Si pasojë e kësaj situate, lojtari nuk do të jetë me kombëtaren angleze për…