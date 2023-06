Zyrtare: Prishtina nënshkruan me snajperistin Devoe Joseph Prishtina përforcohet me një basketbollist kanadez. Klubi i basketbollit Prishtina ka njoftuar se ka finalizuar transferimi i basketbollistit kanadez, me përvojë të madhe në Evropë, e së fundmi edhe në Kosovë, Devoe Joseph. Joseph, 33 vjeçar ka luajtur në skuadra elitare të shteteve si Turqi , Poloni , Ukrainë , Spanjë , Francë , Mal…