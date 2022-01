ZYRTARE: Prishtina nënshkruan me Bujar Pllanën

Pllana së fundmi ishte pjesë e Feronikelit, derisa ka nënshkruar me kampionin e Kosovës, shkruan lajmi.net.

“Mirë se vjen Bujar Pllana!👏

FC Prishtina njofton opinionin se mbrojtësi Bujar Pllana u është bashkuar zyrtarisht kampionëve në fuqi të Kosovës, duke nënshkruar kontratë me kryeqytetasit.

Pllana është 20-vjeçar dhe luan në qendër të mbrojtjes, si dhe mbrojtës i djathtë.

Ai së fundmi ishte pjesë e Feronikelit, ekip me të cilin u nda javë më parë, pas një stinori shumë të mirë në aspektin individual.

Bujari, që është zhvilluar si futbollist te Trepça ’89, është pjesë edhe e Përfaqësueses së Kosovës U-21.

Shtatlarti (1.87) është bashkuar me ekipin në fazën përgatitore në Antalia, me ç’rast e ka dhënë një intervistë për faqen zyrtare të klubit.

𝑨𝒓𝒅𝒉𝒋𝒂 𝒕𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒔𝒉𝒕𝒊𝒏𝒂 – Prishtina është klubi i madh dhe më me traditë në futbollin e Kosovës, andaj paraqitja në këtë fanellë është nder i madh. Nuk kam menduar shumë kur më erdhi oferta për t’iu bashkuar ekipit, sepse për mua do të thotë shumë që ta bart një fanellë të Prishtinës, e cila për për çdo lojtar është me peshë të madhe.

𝑺𝒚𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕 – Dua që t’u premtoj trajnerëve, bashkëlojtarëve, drejtuesve të klubit dhe tifozëve se do ta japë më të mirën time që Prishtina t’i arrijë synimet e saj. Do të angazhohem maksimalisht që ta zë një vend në përbërjen bazë.

𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒎𝒆 𝒆𝒌𝒊𝒑𝒊𝒏 – Në ekip më kanë pritur shumë mirë. Atmosfera në skuadër është tejet pozitive dhe e kam gjetur një grup shumë të mirë. Tani në Antalia po punojmë dhe angazhohemi maksimalisht që për pranverë të jemi sa më të përgatitur”, shkroi klubi në komunikatë.

Ndërkohë, Prishtina synon të mbrojë titullin këtë vit, meqenëse është edhe 100 vjetori i klubit./Lajmi.net/