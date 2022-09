Zyrtare: Pjanic largohet nga Barcelona Mesfushori boshnjak nuk do të jetë më pjesë e skuadrës katalunase. Miralem Pjanic nuk do të jetë më pjesë e Barcelonës, pasi që sonte është zyrtarizuar të klubi Sharjah FC në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pjanic është larguar tashmë me një marrëveshje të përhershme, derisa sezonin e kaluar ai ishte i huazuar në skuadrën e…