ZYRTARE: Pezzella transferohet tek Atalanta

Mbrojtësi italian, Giuseppe Pezzella është lojtari më i ri i Atalantas, shkruan lajmi.net.

Ish-mbrojtësi i Parmës do ta vazhdojë karrierën në Bergamo ku do të veshë fanellën e “La Deas”.

Pezzella shihet si njëri nga mbrojtësit më të talentuar pas paraqitjeve të mira të tij me fanellën e Parmës, e cila tani garon në Serie B.

Atalanta e ka zyrtarizuar transfeirmin e tij përmes llogarisë zyrtare në Twitter./Lajmi.net/

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐏𝐄𝐙𝐙𝐄𝐋𝐋𝐀 🔵

Giuseppe #Pezzella è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🙌🏼 Benvenuto Giuseppe! 💪🏼

Giuseppe Pezzella is a new Atalanta player! 🤝 Welcome Giuseppe! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/zmZbmYNDNI

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 27, 2021