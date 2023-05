Zyrtare: Pensionohet nga futbolli Shkëlzen Gashi Anësori shqiptar, Shkëlzen Gashi ka njoftuar pensionimin. Me anë të një postimi në llogarinë e tij në ‘Instagram’, Gashi tregoi që do varë këpucët në moshën 34 vjeçare, transmeton lajmi.net. “Përshëndetje të gjithëve. Ka ardhur koha të ju informoj që kapitulli im i futbollit do të mbyllet në fund të këtij sezoni. Dua të falënderoj…