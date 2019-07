ZYRTARE: Pefqeli prezantohet te KF Llapi

Pak kohë pas njoftimit për largim nga FC Prishtina, Mërgim Pefqeli është prezantuar te skuadra e KF Llapit, shkruan lajmi.net.

Pefqeli ka nënshkruar me KF Llapin kontratë një vjeçare.

Njoftimi i KF Llapit:

Zyrtare: Super-mesfushori Mergim Pefqeli zgjedh ngjyrat bardhekaltër të Llapit

Podujevë, 19 korrik 2019 – Mergim Pefqeli është edhe zyrtarisht futbollist i Llapit. Pefqeli që sezonin e fundit ishte pjesë e Prishtinës sot ka kryer prezantimin e tij me fanellën e Llapit që do ta veshë në stinorin e ri. Kontrata e nënshkruar me Mergim Pefqelin është 1 vjeçare

Mergim Pefqeli, 25 vjeç, i lindur më 25.11.1993 në Prishtinë është mesfushor që luan në të gjithë krahët dhe pozicionet. Pefqeli përveç instiktit që ka për gol, ai njihet edhe për mençurinë dhe qetësinë para portës ku ka arritur të realizoj disa gola vendimtar për skuadrat e tij të mëparshme. Ka luajtur për Ramiz Sadikun, Fushë Kosovën, Trepçën, Hajvalinë, Trepçën ’89 dhe së fundmi për Prishtinën.

/Lajmi.net/