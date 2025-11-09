Zyrtare: PDK dhe Sabedin Vishi fitojnë në Kaçanik

Partia Demokratike me kandidatin e saj Sabedin Vishi kanë fituar në Kaçanik. Pas procesimit të 100 për qind të votave, Sabedin Vishi ka fituar 51.86 për qind apo 7548 vota, transmeton lajmi.net. Kundërkandidati i tij, Jeton Raka nga Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 48.14 për qind apo 7006 të votave. PDK vazhdon udhëheqjen në këtë komunë./lajmi.net/

Lajme

09/11/2025 20:56

Partia Demokratike me kandidatin e saj Sabedin Vishi kanë fituar në Kaçanik.

Pas procesimit të 100 për qind të votave, Sabedin Vishi ka fituar 51.86 për qind apo 7548 vota, transmeton lajmi.net.

Kundërkandidati i tij, Jeton Raka nga Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 48.14 për qind apo 7006 të votave.

PDK vazhdon udhëheqjen në këtë komunë./lajmi.net/

Lajme të fundit

“Me përulësi, faleminderit Mitrovicë” – Peci reagon pasi...

100% të numëruara- LDK e fiton komunën e Dragashit

Krasniqi: Në Mitrovicë të Jugut do të presim deri në votën e fundit

61.06%- Alban Hyseni e fiton bindshëm Gjilanin, përfundon numërimi