Zyrtare: PDK dhe Sabedin Vishi fitojnë në Kaçanik
Partia Demokratike me kandidatin e saj Sabedin Vishi kanë fituar në Kaçanik. Pas procesimit të 100 për qind të votave, Sabedin Vishi ka fituar 51.86 për qind apo 7548 vota, transmeton lajmi.net. Kundërkandidati i tij, Jeton Raka nga Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 48.14 për qind apo 7006 të votave. PDK vazhdon udhëheqjen në këtë komunë./lajmi.net/
