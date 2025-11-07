Zyrtare: PDK dhe Nisma bëhen bashkë në Prizren
Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka arritur marrëveshje me Nismës për raundin e dytë të zgjedhje lokale. Ai sot ka postuar një fotografi më kandidaten e kësaj partie për kryetare Albulena Balaj-Halimaj, ku ka treguar për ujdinë e bërë. “Nje kafe me ish-kandidaten për kryetare nga Nisma, Albulena Balaj-Halimaj për të…
Lajme
Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka arritur marrëveshje me Nismës për raundin e dytë të zgjedhje lokale.
Ai sot ka postuar një fotografi më kandidaten e kësaj partie për kryetare Albulena Balaj-Halimaj, ku ka treguar për ujdinë e bërë.
“Nje kafe me ish-kandidaten për kryetare nga Nisma, Albulena Balaj-Halimaj për të rrugëtuar bashkë për zhvillimin e Prizrenit. Vazhdojmë me energji pozitive drejt fitores së të dielës”, ka shkrua Totaj.