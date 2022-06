Zyrtare: Paul Pogba largohet nga Man United

Skuadra e Manchester United ka lëshuar një njoftim në faqen zyrtare, ku informon për largimin e Paul Pogba, përcjell lajmi.net.

“Një herë i kuq, gjithmonë i kuq. Faleminderit për shërbimin tuaj, Paul Pogba”, thuhet në shkrimin në ‘Twitter’.

Pogba vazhdon të jetë në bisedime me Juventusin për një rikthim të mundshëm.

Kontrata e lojtarit skadoi këtë muaj dhe ai tani do të jetë i lirë t’i bashkohet secilit klub, me parametra zero. /Lajmi.net/