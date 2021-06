ZYRTARE: Paratici është drejtor i ri sportiv i Tottenham

Paratici ka nënshkruar kontratë me Tottenhamin deri në vitin 2024, transmeton lajmi.net.

Lajmin për emërimin e Paraticit si drejtor sportiv e ka konfirmuar klubi i Tottenham përmes një komunikate:

“Klubi është i lumtur të njoftojë emërimin e Fabio Paraticit si Drejtor Menaxhues, me efekt nga 1 Korrik 2021”

Klubi ‘Londinezë’, tani është në kërkim të një trajneri për sezonin e ardhshëm, pas shkarkimit të Jose Mourinhos. /Lajmi.net/

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021