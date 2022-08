Zyrtare: Paqueta është lojtar i West Ham West Ham ka njoftuar edhe zyrtarisht për transferimin e Lucas Paqueta. Mesfushori brazilian, Paqueta do ta vazhdojë karrierën e tij në kampionatin elitar të futbollit anglez, Premier League. Lojtari do të jetë me klubin për pesë vite, me mundësi vazhdimi për një vit tjetër. Ai bëhet transferimi rekord për skuadrën e West Ham United. Paqueta…