Zyrtare: Pablo Mari largohet nga Arsenali, transferohet te Monza

Monza ka aktivizuar klauzolën e lirimit duke paguar 6 milionë funte për mbrojtësin.

Spanjolli ishte i huazuar te skuadra italiane në sezonin e kaluar ku u paraqit në 30 ndeshje zyrtare duke shënuar edhe një gol.

Official, confirmed. Pablo Marí leaves Arsenal to join Monza on permanent deal. 🔴⚪️ #AFC

Understand fee for Arsenal is gonna be around £6m. pic.twitter.com/7HvpCIzgUt

