ZYRTARE: Orari dhe detajet e ndeshjeve të barazhit

Shorti e ka vendosur përballë Besën dhe Gjilanin, me ndeshjen që do të zhvillohet nesër në ‘Fadil Vokrri’ me fillim nga ora 16:00.

Skuadra nga Peja e përfundoi sezonin në pozitën e tretë në Ligën e Parë, ndërsa ‘Skifterat’ përfunduan në pozitën e 10-të në Superligë, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, ndeshja tjetër mes Trepçës ’89 dhe Vëllaznimit është vendosur të luhet më 1 qershor nga ora 16:00.

Ekipi mitrovicas e përfundoi sezonin e rregullt në vendin e nëntë, kurse ‘Kuqezinjët’ nuk shkuan më shumë se vendi i katërt.

FFK-ja ka vendosur që ndeshjet e barazhit të luhen në stadiumin kryeqytetas, për shkak se Kosova i luan ndeshjet si mysafir. /Lajmi.net/