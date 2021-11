ZYRTARE: Një tjetër menaxher shkarkohet nga skuadra e Premier Ligës

Klubi i Futbollit Aston Villa ka konfirmuar se klubi ka ndarë shoqërinë me trajnerin Dean Smith.

Dean u emërua Trajneri Kryesor i Villa pak më shumë se tre vjet më parë në tetor 2018 dhe e udhëhoqi Klubin përsëri në Premier League nëpërmjet play-off-eve në sezonin e tij të parë në krye, pas një sekuence rekord fitoresh prej dhjetë ndeshjesh në fund të asaj sezoni.

Sezonin pasardhës, ai e mbajti Villa në Premier Ligë ndërsa gjithashtu drejtoi ekipin në finalen e Kupës Carabao në Wembley, duke humbur ngushtë 2-1 ndaj Manchester City.

CEO Christian Purslow tha: “Kur Dean u bashkua me ne në tetor 2018, ekipi ynë ishte vërtet duke luftuar në Kampionatin. Ai e transformoi menjëherë atmosferën dhe paraqitjet dhe arriti suksesin përfundimtar duke e udhëhequr Villan në Premier League brenda të njëjtit sezon – një arritje e rrallë.

“Ai më pas siguroi vendin tonë në Premier League pas një sezoni të vështirë dhe na çoi në një finale të Kupës në Wembley.

“Sidoqoftë, pas një fillimi të mirë të sezonit të kaluar, këtë vit nuk kemi parë përmirësime të vazhdueshme në rezultate, paraqitje dhe pozitë në ligë që të gjithë e kemi kërkuar. Për këtë arsye ne kemi vendosur të bëjmë një ndryshim tani për t’i dhënë kohë një trajneri të ri që të ketë ndikim.

“Bordi dëshiron të falënderojë sinqerisht Deanin për arritjet e tij të shumta të shkëlqyera, brenda dhe jashtë fushës, gjatë kësaj kohe. Të gjithë e dinë se sa shumë do të thotë Aston Villa për Dean dhe familjen e tij. Ai e ka përfaqësuar klubin me dallim dhe dinjitet – i pëlqyer dhe i respektuar universalisht nga të gjithë të lidhur me Aston Villa – stafi, lojtarët dhe mbështetësit tanë njësoj. I urojmë atij më të mirat”, është thënë në faqen zyrtare të klubit anglez.

Procesi i zëvendësimit të Deanit tani do të fillojë dhe Klubi do të përditësojë mbështetësit në kohën e duhur.

Aston Villa ka pasur pesë humbje në pesë ndeshjet e fundit në Premier Ligë duke qëndruar në vend të 15-të, me 10 pikë të mbledhura në po aq xhiro, duke regjistruar shtatë humbje në total, tri fitore e një barazim. /Lajmi.net