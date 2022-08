Zyrtare: Nico Gonzales i Barcelonës huazohet te Valencia Barcelona e ka huazuar për një vit te Valencia mesfushorin Nico Gonzales. Lajmin e bëri të ditur vetë Valencia, përmes një njoftimi në rrjetet sociale, transmeton lajmi.net. Gonzales paraprakisht nënshkroi kontratë me katalunasit e cila do ta mbajë në “Camp Nou” deri në vitin 2026. Ai do të qëndrojë të “Lakuriqët” deri në verën e…