Zyrtare: Ndombele i bashkohet Napolit Tanguy Ndombele është lojtari më i ri i Napolit. Lajmin e ka konfirmuar vet klubi italian, transmeton lajmi.net. Ndombele i bashkohet Napolit në formë huazimi nga Tottenham për 1 milion euro Ndërsa në qershor të vitit 2023 do të aktivizohet plus 30 milionë euro opsion blerje. 🤝 Welcome, Tanguy! 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/a2JBr98aJm — Official…