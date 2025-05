Zyrtare: Natyra Kuçi, kandidate e PSD-së për komunën e Deçanit Natyra Kuçi do të jetë kandidate e PSD-së në komunën e Deçanit. Zyrtarja e Partisë Socialdemokrate këtë e ka bërë të ditur për emisionin Rubikon në Klan Kosova, se do të jetë kandidate e kësaj partie për kryetare të Komunës së Deçanit në zgjedhjet e ardhshme lokale. PSD-ja madje ka vendosur që do të garojë…