Zyrtare: Napoli transferon Kim Minjae Napoli ka formalizuar transferimin e Kim Minjae. Jug-koreani Kim Minjae ka firmosur kontratë me Napoli, duke i dhënë kështu fund aventurës së tij me Fenerbahce. Lojtari 25 vjeçar do të mbulojë repartin e mbrojtjes, repart në të cilin aktivizohet edhe Amir Rrahmani. Napoli pagoi 19.5 milionë euro për kartonin e jug-koreanit. Mbrojtësi ka kontratë të…